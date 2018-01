TURISMO – Boom di cinesi in Veneto

“Il turismo cinese in Veneto cresce dell’11-12% ed è per noi una grande occasione, visto che i cinesi per noi in Veneto rappresentano la sesta comunità”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell’apertura dell’anno del turismo Europa-Cina, a Venezia.

“Abbiamo un’offerta variegata – ha proseguito Zaia – che va dalle montagne al lago, le spiagge le terme, l’enogastronomia, le città murate, e quindi siamo in grado di offrire un pacchetto completo, cosa che altre comunità non hanno”.

Quanto all’ipotesi di un'”invasione” legata agli investimenti cinesi in Italia, Zaia ha smentito: “La colonizzazione no, comunque è importante che gli interscambi ci siano. Del resto Marco Polo ce lo ha insegnato: partì da qui, non sapeva il cinese e si è trovato governatore di una città. Penso che questo la dica lunga sulla qualità dei Veneti di saper essere cosmopoliti da un lato e dall’altro – ha concluso – di saper internazionalizzare il Veneto”. (ANSA)