Tunnel Schio-Valdagno: chiusura per lavori nella notte tra lunedì e martedì

Una notte di chiusura per il tunnel Schio-Valdagno, dalle 21.30 di lunedì 3 febbraio alle 5.30 di martedì 4 febbraio, per effettuare lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, di ventilazione e di segnalamento.

Lo comunica Vi.Abilità Srl, società che per conto della Provincia gestisce l’infrastruttura oltre ai 1237 km di strade di competenza.

Si tratta di lavori di ordinaria manutenzione che dureranno una sola notte e saranno conclusi prima del traffico mattutino, in modo da creare il minor disagio possibile all’utenza.

Durante la chiusura del tunnel rimarrà regolarmente aperta al transito la galleria secondaria Valle Miara a Valdagno.