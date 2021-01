Tunisino pregiudicato ruba da furgone in sosta: fermato da operai e denunciato

Ieri poco prima delle 11, un equipaggio delle Volanti della Polizia di Stato di Vicenza si è diretto in viale Rumor a Vicenza (via fra Parco Querini e il Bacchiglione), poiché era stata segnalata una persona resasi responsabile di furto all’interno di un veicolo in sosta.

A bordo strada in Viale Rumor, vi erano due persone in piedi e una seduta a terra.

I due uomini indicavano quello seduto a terra quale autore del furto poco prima consumato.

Il soggetto seduto, alla vista degli agenti, si è alzato in piedi e si è scagliato contro di loro sbracciando energicamente con le mani in aria.

Immobilizzato, è stato perquisito ed sono state rinvenute, nella sua disponibilità, numerose monete e, all’interno del suo zaino a tracolla, vari occhiali da vista e da sole e un telecomando di una vettura.

Secondo le dichiarazioni delle parti offese queste, intente a scaricare della merce, si erano avvedute del furto di alcuni giacconi ad opera dell’uomo.

Rincorso immediatamente il soggetto, recuperavano la refurtiva e contattavano il 113.

Il soggetto fermato è E.A.A., tunisino di 37 anni, è stato denunciato per furto e ricettazione, anche in ragione dei vari occhiali, alcuni di marche costose, di cui non sapeva spiegare la provenienza. L’uomo, già denunciato due giorni fa per un tentato furto di bici in Corso Palladio, annovera vari precedenti di Polizia specifici e condanne definitive per reati contro il patrimonio.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la proprietà del telecomando e degli occhiali di vista e da sole; il loro stato di conservazione e l’usura confermerebbero il fatto che sono stati trafugati dall’interno di qualche auto parcheggiata in zona