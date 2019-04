BASSO VICENTINO – Truffe on-line: denunciato un 31enne

I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno denunciato per il reato di truffa, V.D. 31enne, residente a Firenze.

L’uomo, nelle scorse settimane, ha pubblicato in un sito di vendite on–line l’annuncio riguardante una scheda audio esterna, inducendo la parte lesa, un 30enne residente a Lonigo, ad effettuare come acconto un bonifico dell’importo di 160 euro a favore di un conto corrente bancario risultato intestato all’indagato. Quest’ultimo si è poi reso irreperibile, mentre le merce non è mai arrivata al cliente finale.

L’Autorità Giudiziaria berica, cui è stata trasmessa una prima relazione sull’accaduto, valuterà quali provvedimenti assumere nei confronti dell’indagato.