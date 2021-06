Truffa porta-a-porta in atto in città, l’avviso del Comune

Il Comune di Thiene ha emesso un avviso per avvertire i cittadini di una probabile truffa in corso in città, porta a porta. Ecco il testo integrale: “E’ stato segnalato agli uffici comunali che una persona si sta presentando nelle abitazioni private, dichiarando di essere stato incaricato dal Comune in qualità di rappresentante di ditta convenzionata con il Comune stesso per la posa di lapidi su sepolture a terra presso il Cimitero di Thiene.

In merito si precisa che non esistono convenzioni tra Comune e ditte/marmisti privati e che il Comune non ha incaricato nessuna ditta a recarsi nelle abitazioni.

Si invitano pertanto i cittadini a darne segnalazione alle forze dell’ordine”.