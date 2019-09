Truffa dello specchietto, vicentino ‘sgancia’ 130 euro a malvivente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

MONTEGALDA –Truffa dello specchietto. Individuato e denunciato l’autore

I Carabinieri della Stazione di Longare, nella giornata odierna, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa, S.DG 33enne senza fissa dimora.Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, avviati a seguito della ricezione della denuncia, permettevano di appurare che l’indagato nella mattinata del 29 agosto 2019 in Montegalda, si rendeva responsabile di una truffa, comunemente definita “dello specchietto”, ai danni di un 52enne residente a Montegalda. Nello specifico il truffatore addebitava all’automobilista il danneggiamento del veicolo nella sua disponibilità, proponendogli di risolvere bonariamente la controversia ed inducendolo a consegnargli la somma di € 130,00.La vittima avvedutasi della truffa segnalava l’accaduto ai militari della locale Stazione che tempestivamente risalivano all’autore.