Truffa dello specchietto, un denunciato a Noventa Vicentina

I Carabinieri di Noventa Vicentina hanno denunciato per tentata truffa un quarantatreenne di Noto (SR), G.S.. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il 2 settembre, lungo Via Roma a Noventa Vicentina, l’uomo si è reso responsabile di una tentata truffa ai danni di un automobilista residente a Campiglia dei Berici, simulando un danno allo specchietto retrovisore esterno della propria Panda a seguito di un’immaginaria collisione con l’auto condotta dal campigliese. L’uomo ha proposto a quest’ultimo la risoluzione bonaria della controversia, chiedendo di essere risarcito del danno in danaro contante da versare al momento. Il raggiro è stato smascherato con l’immediata denuncia ai Carabinieri che riuscivano ad identificare il truffatore.