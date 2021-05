Truffa dello specchietto: due denunciati

Torna la truffa dello specchietto: questa volta i malintenzionati hanno agito a Camisano Vicentino. Questa volta ad essere denunciati per turffa in concorso è una coppia di siciliani, G.G. 28enne e G.M., 26enne. Il 26 aprile scorso, infatti, a bordo di un Fiat Doblò hanno fatto accostare la vittima, un 78enne di Villafranca Padovana, con la scusa di un danno allo specchietto. Intimato a conciliare il danno in contanti, l’anziano ha rifiutato. Il 6 maggio scorso lo stesso veicolo viene visto nuovamente in zona, e grazie alle segnalazioni, i Carabinieri hanno fermato i due truffatori.