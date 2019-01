Truffa al contrario su sito annunci: vittima vicentino che vende soldatini per gioco di ruolo

Giovane vicentino probabile vittima della diffusa tecnica del defacing

Solitamente nelle truffe online la vittima, soprattutto in quelle legate alla compravendita di oggetti, vede la vittima sborsare soldi per merce che non arriverà mai.

Ad un giovane vicentino di 26 anni residente in città, invece, è accaduto il contrario.

Il giovane aveva messo in vendita su ebay 100 soldatini (Warhammer 40k Drukhari Army, utilizzati nel noto gioco di ruolo) colorati, ad un prezzo complessivo di 450 euro più 12 euro di spedizione. E’ stato contattato da un potenziale acquirente interessato al lotto.

Quest’ultimo ha accettato di comprarli e, secondo una prima analisi da parte della polizia, avrebbe escogitato un sistema abbastanza diffuso per ottenere la merce senza sborsare alcunché.

Si chiama defacing (o defacement, letteralmente significa “sfregiare, deturpare, sfigurare” ma nell’ambito della sicurezza informatica ha solitamente il significato di cambiare illecitamente la home page di un sito web). Tale tecnica è usata solitamente per indurre un utente a collegarsi alla pagina di un istituto di credito al fine di rubargli i dati di accesso).

In questo caso il cliente avrebbe inviato una mail che presentava il layout del sito di ebay, affermando di aver eseguito il bonifico. Il venditore ha così inviato la merce all’acquirente, convinto che il bonifico fosse stato fatto, ma i soldi, di fatto non sono mai arrivati. Il 26enne ha così presentato denuncia documentata alla Polizia di Stato di Vicenza