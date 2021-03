Trovato un cadavere nell’Astico

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette sono intervenuti lungo l’argine del fiume Astico a Cogollo del Cengio, località Ponte Pilo, a seguito del rinvenimento da parte di un uomo che si era recato in zona per pescare di un corpo nudo in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere di sesso femminile era incastrato in un arbusto. Un primo esame da parte del medico legale ha confermato diverse lesioni collegabili con il rotolamento del corpo sulle pietre del greto del corso d’acqua. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, di concerto con la Procura di Vicenza, si sono attivati per identificare la donna scomparsa e approfondire le dinamiche del decesso, forse ricollegabile ad un incidente escursionistico o ad un suicidio.