Trovato morto per overdose in Campo Marzo

E’ stato trovato morto in Campo Marzo, per overdose, un uomo di 48 anni originario di Roma ma a Vicenza da anni. L’uomo, conosciuto per i suoi problemi con la droga, è stato trovato da un passante riverso a fianco di una panchina stamattina intorno alle 6.30. Immediato l’arrivo di Suem e Carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare: era morto già da un paio d’ore. Per terra, ancora siringa e cucchiaino. Il tutto è stato sequestrato, mentre il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto d’archivio