E’ giallo per la morte avvenuta sabato notte a Torrebelvicino di Cristian Collareda, 55enne scledense. Come spiega Il giornale di Vicenza Collareda, di professione scenografo, è stato trovato morto in casa sua, in una casa di contrada. A dare l’allarme un amico che aveva organizzato una festa proprio lì. All’arrivo dei soccorsi, per il 55enne non ci sarebbe stato nulla da fare. E’ stata ordinata l’autopsia.