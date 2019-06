Trovato morto in casa dopo 10 giorni

Un uomo di 65 anni, residente a Montebello Vicentino in via Borgolecco, Gianfranco Barban, è stato trovato morto nella propria abitazione di via Borgolecco lunedì 3 giugno in avanzato stato di decomposizione. La segnalazione è arrivata da un vicino di casa preoccupato che ha allertato i carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco di Arzignano che hanno aperto l’abitazione. Barban, che viveva da solo ed era pensionato, è stato trovato steso sul pavimento del salotto. Soffriva di cuore e probabilmente è stato colto da malore. Secondo i sanitari del Suem il decesso risalirebbe ad una decina di giorni fa.