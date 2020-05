Trovato con un cutter in auto: denunciato

La scorsa notte a Vicenza in viale San Lazzaro, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, S.S., 29enne, residente in città, già noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di un cutter occultato all’interno del proprio veicolo.