Trovato con due coltellini durante un controllo in Campo Marzo: aveva il divieto di dimora in Veneto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, S.A. 30enne originario del Bangladesh, residente a Cesano Maderno (MI).

L’uomo, sottoposto ad un controllo di routine in Campo Marzo nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione da parte dei militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 2 coltelli multiuso della cui disponibilità non ha fornito adeguate giustificazioni.

E’ stato poi appurato che l’indagato risultava gravato da un divieto di dimora nella Regione Veneto, disposto dal Tribunale di Vicenza, motivo per il quale veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per questa violazione.