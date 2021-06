Trovato al bar con 10 grammi di coca: 34enne vicentino nei guai

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri mattina, durante un controllo ad un bar, le pattuglie dell’aliquota radiomobile e della Stazione Carabinieri di Arzignano hanno identificato V.G., classe 1977, residente a Montorso, trovato in possesso di circa dieci grammi di cocaina droga e quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

A far insospettire la polizia, lo stato di agitazione in cui versava l’uomo all’arrivo dei militari. Una volta effettuata la perquisizione, addosso all’uomo sono stati trovati 10 grammi di cocaina divisi in sette dosi e denaro contante, presumibilmente proveniente dallo smercio, pari a 1.300 euro.

Arrestato per detenzione di spaccio, l’Autorità Giudiziaria ha tradotto l’uomo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.