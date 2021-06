Trovato a Verona un complesso romano sotto un ex cinema

Incredibile ritrovamento di epoca imperiale nel sottosuolo di Verona. E’ stato scopero, durante gli scavi sotto l’ex cinema Astra in via Oberdan, un complesso del II secolo, di funzione ancora sconosciuta, con pareti affrescate in magnifici colori, sopravvissuti alla distruzione di un incendio. Elementi che richiamano la suggestione di una Pompei in sedicesimo. La notizia è stata data dalla Soprintendenza archeologica. L’incendio, secondo gli archeologici, sembra aver messo fine alla frequentazione del complesso, che presenta resti crollati dei soffitti, un mobile di legno carbonizzato e pareti affrescate.

Sono stati rinvenuti murature affrescate, impianti di riscaldamento sia a pavimento che a parete, pavimenti in cementizio decorati da tessere e crustae. Immediata l’analogia con Pompei «Un evento calamitoso -fa sapere la Soprintendenza- in questo caso un incendio, ha segnato improvvisamente la fine del complesso, lasciando tracce».