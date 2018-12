Trovato a Parco Città con 1 kg e mezzo di cocaina: confermato sequestro di 100 mila euro

Il Tribunale di Vicenza, riunito in camera di consiglio, ha rigettato il ricorso per riesame in questione ed ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo d’urgenza dell’ingente somma di denaro per circa 100.000,00 euro in contante, affermando la correttezza e validità dell’operato delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, che avevano sequestrato tale cifra in relazione al reato di ricettazione in quanto bene fungibile di sicura provenienza delittuosa, avuto riguardo al significativo profilo criminale dell’arrestato, agli esigui redditi dichiarati e alle inconsistenti disponibilità patrimoniali dello stesso.

In particolare, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza avevano tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale TUMMOLO Altomare Stefano, residente in città da alcuni anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di oltre 1,5 kg di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi di droga.

Nell’occasione, a seguito delle perquisizioni eseguite all’interno dell’autovettura sulla quale il predetto era stato controllato, nonchè nella sua abitazione, era stata rinvenuta la somma complessiva di € 98.315,00 in contanti, che i militari del Corpo hanno sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza ai fini della confisca a norma del vigente Codice di Procedura Penale, in quanto ritenuta corpo del reato di ricettazione.

Dopo la convalida, da parte del G.I.P. presso il locale Tribunale, del sequestro preventivo d’urgenza della suddetta somma di denaro contante, l’indagato, attraverso il proprio legale, ha avanzato alla stessa Autorità Giudiziaria una richiesta di riesame del decreto di convalida, chiedendone l’annullamento ed instando per la restituzione della cifra in sequestro, che è stata rigettata.