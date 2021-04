Trovate munizioni della Prima Guerra Mondiale durante uno scavo fognatura

Questa mattina, in Rosà, via Borgo Tocchi intersezione via XXV aprile, durante scavi di posa fognatura per conto di Etra da parte della ditta Todesco escavazioni, gli operai rinvenivano proiettili risalenti al 1° conflitto mondiale, calibro 8 Lebel di fabbricazione francese. Il munizionamento, è in cattive condizioni e non si riesce al momento, a quantificarne il numero. I militari della Stazione di Rosà intervenuti, informavano la Prefettura che disponeva la sospensione dei lavori. L’area, veniva posta in sicurezza in attesa di un intervento degli artificieri.