Trovata la proprietaria dei 1000 euro persi

Qualche giorno fa pubblicammo la notizia relativa al ritrovamento di 1000 euro in contanti in zona Questura-Santa Bertilla da parte di una donna di 82 anni residente a Vicenza. La signora consegnò quanto ritrovato per strada alla Polizia e fu lanciato un appello affinché il legittimo proprietario si facesse vivo, ovviamente fornendo dettagli sull’involucro e contestualizzando lo smarrimento.

Dopo qualche giorno la proprietaria dei soldi si è fatta viva. Si tratta di una 28enne dominicana, residente in città, che ha fornito dettagli più che convincenti agli uffici della questura.

Ha spiegato la distribuzione dei tagli di banconote (9 banconote da 100 euro, 4 da 20 euro e 2 da dieci euro) ed ha riferito che si trovavano all’interno di un portaocchiali di marca Dior. Erano soldi che doveva consegnare alla madre per fare un versamento e li ha persi probabilmente distratta da una chiamata al cellulare. Erano stati smarriti in via Monte Cimone.