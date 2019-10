Trovata la bimba scomparsa: una famiglia del posto l’ha notata e accudita in casa propria

È stata trovata sana e salva pochi minuti fa Silvia, la bambina di undici anni scomparsa oggi sulle colline di Zugliano. Per ora non si hanno ulteriori dettagli dagli inquirenti sul luogo del ritrovamento anche se si parla della zona di via Monte Cucco e sulle effettive condizioni di salute della bimba. Dalle prime informazioni trapelate pare che la bimba sia stata notata da una famiglia del posto che l’ha accudita nella propria casa fino all’arrivo dei soccorritori e dei genitori. I genitori l’hanno già riabbracciata. “Grazie ai vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, carabinieri e polizia locale per il prezioso lavoro svolto” il commento del sindaco Maculan che aveva lanciato per primo l’appello di ricerca alle 19 circa di oggi, dopo che la bimba era scomparsa intorno alle 16.30 dall’agriturismo in cui era con i genitori e i parenti.