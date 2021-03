Trovata bomba in centro a Vicenza (VIDEO): vi sarà disinnesco e probabile evacuazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Una bomba di circa 500 libbre dell’aviazione inglese, risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata ritrovata a Vicenza durante delle operazioni di scavo per i sottoservizi in Contrà Mure Pallamaio, in pieno centro (immagini gentilmente concesse da Reteveneta).

Gli operai, scavando con una benna hanno sentito un rumore metallico ed hanno avvertito una donna nella cui proprietà presumibilmente si trovava tale oggetto. All’inizio si pensava ad una vecchia tubatura, ma si è poi scoperto che si trattava di un ordigno.

Se ne occuperanno ora i militari del Geni Guastatori di Legnago, che dovranno indicare data ed ora del disinnesco, come richiesto dal Comune di Vicenza per organizzare Croce Rossa e Polizia Locale per le operazioni di assistenza sanitaria agli artificieri e le operazioni di ordine pubblico.

Si attende quindi di sapere se e quando eventuali misure di sicurezza (vedi evacuazione) saranno imposte ai residenti dell’area. Essendo centrale (zona Eretenia) non è escluso che l’eventuale evacuazione possa essere complessa vista l’alta densità abitativa e l’insistenza della Casa di Cura Eretenia nelle vicinanze.