Trova nomade in casa, complice fugge con soldi

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza ieri pomeriggio poco dopo le 16 in via Astichello a Vicenza. Una donna di 75 si trovava nel soggiorno della propria abitazione quando si è trovata davanti una donna nomade, Susanna Dori di 42 anni, nota alle forze dell’ordine per decine di precedenti, residente nel campo di via Diaz in città. Per nulla turbata, quest’ultima ha sorriso alla signora abbracciandola.

L’anziana ha subito urlato allertando il marito che si trovava in cucina. A quel punto hanno udito la porta d’ingresso sbattere. Un complice della nomade probabilmente era uscito (non si sa se uomo o donna). Anche Susanna Dori si è data alla fuga ma è stata fermata davanti all’uscio da un vicino di casa che era intervenuto udendo le grida.

La squadra delle volanti che si trovava in zona è intervenuta quasi subito.

Da un primo controllo è emerso che un po’ di soldi in contanti erano spariti da un cofanetto dell’anziana signora, circa 200 euro. La Dori è stata arrestata e dovrà rispondere del reato di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di concorso in furto in abitazione.