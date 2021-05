Trova la sua bici rubata davanti al supermercato: denunciato per ricettazione 40enne

E’ arrivato, venerdì pomeriggio, al parcheggio del supermercato, in Viale della Pace e lì ha riconosciuto la sua bici rubatagli due giorni prima a Vicenza. La bici, però, era assicurata alla rastrelliera con una catena ma il proprietario del velocipede non si è perso d’animo. Ha atteso, fuori dal supermercato, il presunto ladro o ricettatore. E così, dopo qualche minuto, lo ha avvistato chiedendogli conto di come avesse con sé la bici rubata. Poi, vista la riluttanza dell’uomo a riconsegnargli il mezzo, ha contattato la Volante. Agli Agenti la vittima del furto ha raccontato tutto. Con denuncia alla mano si è fatto restituire la sua bicicletta e ha consentito agli Agenti di denunciare, per ricettazione, il cittadino serbo (P.I., classe 81) che non ha saputo fornire valide giustificazioni sul possesso del mezzo.