Trova due zainetti abbandonati con oltre 12 chili di droga

Uno zainetto abbandonato con oltre 12 chili di droga: questa la scoperta di un dipendente del Comune di Thiene, addetto ad operazioni di pulizia, vicino all’ex cava di Rozzampia. Il fatto è accaduto mercoledì pomeriggio quando l’uomo ha portato alla Polizia Nordest Vicentino la droga trovata in quella location inconsueta, per il valore di oltre 120mila euro stimati. I 12,580 chili di hahish, erano in buono stato e già suddivise e pronte per il mercato. Sul fatto, ora, indagano le forze dell’ordine.