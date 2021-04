Trova due bici rubate: restituite al legittimo proprietario

Nella mattinata di ieri, in Strada di Bertesinella, un residente ha rinvenuto due biciclette rubate sul retro della sua abitazione. I due velocipedi sono stati restituiti dalla Polizia di Stato al legittimo proprietario, che ieri mattina aveva denunciato il furto.

Il fatto è successo ieri mattina, quando un uomo ha contattato il 113 segnalando alla polizia di aver trovato, sul retro della sua proprietà, due biciclette in stato di abbandono in ottime condizioni. Proprio in quel momento, un altro uomo, residente in Strada Ca’ Balbi, stava denunciando il furto delle due bici dalla sua abitazione.

Verificata la corrispondenza dei velocipedi con la descrizione dell’uomo, le due biciclette, dall’elevato valore commerciale, sono state restituite prontamente all’uomo che ha subito il furto.