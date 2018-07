Trova 1000 euro per terra e li porta alla Polizia: chi li ha smarriti?

(immagine d’archivio)

Una donna di 82 anni residente a Vicenza ha ritrovato ieri pomeriggio intorno alle 16 una busta contenente circa 1000 euro mentre stava passeggiando nel quartiere di Santa Bertilla nelle vicinanze di via Battaglione Framarin.

L’anziana ha deciso di portare quanto trovato in questura, in attesa che lo smarritore si faccia vivo. Per riavere i soldi dovrà fornire informazioni sul taglio delle banconote e sulla conformazione della busta che le conteneva.