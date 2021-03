Troppo lavoro? Il microbiologo di Zaia ricoverato

Roberto Rigoli (a sinistra nella foto in evidenza), primario di Microbiologia e coordinatore delle microbiologie del Veneto da quando è esplosa l’epidema Covid, è stato ricoverato nel reparto di Cardiologia del Ca’ Foncello per accertamenti. Dopo un anno intenso ed estenuante come quello appena trascorso, il medico è stato ricoverato domenica dopo essersi sentito male. In ospedale, gli sono stati raccomandati alcuni giorni di riposo, visto che il malore potrebbe essere dovuto al superlavoro e allo stress cui è stato sottoposto Rigoli negli ultimi mesi. Il microbiologo infatti non si è mai sottratto ai turni, arrivando a lavorare fino a sedici ore consecutive in reparto, vivendo in un’abitazione diversa da quella della famiglia durante la pandemia per evitare di mettere a repentaglio la salute dei suoi cari.