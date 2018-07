Troppo caldo: dichiarato lo stato di allarme per disagio fisico

Temperature elevate.

IN VENETO DICHIARATO STATO DI ALLARME PER DISAGIO FISICO. COLETTO ATTIVA IL “PIANO CALDO” DELLA SANITA’

Alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da ARPAV – Dipartimento Sicurezza del Territorio – Centro Meteorologico di Teolo in data di oggi, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, è stato dichiarato lo STATO DI ALLARME CLIMATICO PER DISAGIO FISICO da oggi 30/07/2018 al 02/08/2018 per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.

Di conseguenza, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha disposto l’attivazione immediata delle particolari forme di organizzazione assistenziale, rivolte particolarmente ad anziani e portatori di malattie croniche, respiratorie, o comunque a rischio.

È attivo il numero verde 800 462 340 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo nonché il servizio di reperibilità al numero verde 800 990 009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della Sezione Protezione Civile.

