Tronchesino e taglierini in tasca: denunciato 31enne

Verso le ore 16.15 di ieri, a Vicenza in Piazza Matteotti, durante dei controlli sul territorio una Volante ha trovato C.D. 31enne di Arzignano, in possesso di un tronchesino e due taglierini: gli oggetti sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arnesi atti all’effrazione.