TRIVENETO – 568 mila multe fatte dai vigili nel 2019

Sono state 568mila gli eccessi di velocità accertati nel 2019 dai vigili del Triveneto dove sono stati multati 46.400 automobilisti per aver passato il semaforo rosso.

Sono alcuni dati emersi a Padova alla Festa delle Polizie Locali Triveneto, nel giorno del loro patrono, San Sebastiano.Presenti i comandi delle 13 province di Veneto, Friuli VG e Trentino AA.

Tra i controlli figurano 7.000 ispezioni in materia edilizia con 1.400 violazioni amministrative e 2927 penali;600 controlli ambientali con 3.894 violazioni amministrative e la redazione di 156 notizie di reato;1.043 controlli per il benessere degli animali; 100.576 controlli nel commercio con 4.115 violazioni amministrative e 214 ordinanze di chiusura di attività o sequestro.Rilevati 15.100 incidenti con 10.054 feriti,92 vittime (+17 sul 2018). Contestati anche 318.000 accessi in Ztl, 674.000 veicoli per sosta vietata,23.665 auto trovate con la revisione scaduta,6.505 veicoli privi di assicurazione.Le infrazioni accertate sono cresciute del 20% sul 2018.