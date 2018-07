TRISSINO – “Xè rivà i castigamati”

La storica rassegna è organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) vicentina con il patrocinio di Provincia, Regione, RetEventi e Fita Veneto

23° TEATRO POPOLARE VENETO:

GIOVEDI’ 26 LUGLIO A TRISSINO

GLI “AMICI DEL TEATRO REMONDINI”

IN “XE’ RIVA’ EL CASTIGAMATI”

Giovedì 26 luglio alle 21, nel cortile interno delle scuole elementari di Trissino, la Compagnia Amici del Teatro Remondini propone “Xé rivà el castigamati” di Arnaldo Boscolo per la regia di Bruna Brugnerotto Manera. La divertente commedia dialettale rientra nella 23ª edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata dal Comitato vicentino della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), con il patrocinio di Provincia, RetEventi, Regione del Veneto e FITA Veneto e con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali ospitanti.

La vicenda racconta del caos imperante in casa Pantalin. La causa? Gaetana, donna indomabile e capricciosa a cui nessuno sembra riuscire a tener testa, fino a quando…

Ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Palazzetto dello Sport o nell’aula magna delle Scuole Medie. Informazioni su www.fitaveneto.org, oppure nella sede di FITA Vicenza, in stradella delle Barche 7, tel. 0444 323837 (lunedì, mercoledì e venerdì, al mattino) e 320 9724194.