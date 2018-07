TRISSINO – Sparatoria in strada: ucciso 39enne, è caccia ai killer

AGGIORNAMENTO ORE 14.30

Enrico Faggion, 39 anni di Trissino, è l’uomo deceduto dopo essere stato colpito da dei colpi di pistola oggi nel primo pomeriggio a Trissino, in via Nazario Sauro. Da una prima ricostruzione sembra che Faggion fosse a bordo della sua auto e che sia stato bloccato da qualcuno che gli ha poi sparato a bruciapelo, senza lasciargli scampo. Il killer sarebbe poi fuggito in auto, una Mercedes.

Faggion, che abitava in via Strobe con la famiglia, giocava a basket nella locale squadra del Trissino e avrebbe dovuto sposarsi l’8 agosto con la fidanzata Sabrina. (Vedi ultimo aggiornamento)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Sparatoria a Trissino in zona piscine poco prima delle 13 di oggi. Dalle poche informazioni che trapelano, un uomo residente in paese che stava camminando sul marciapiede è stato avvicinato da una Mercedes che è passata a grande velocità, rallentando per colpirlo con 4 colpi di pistola, tra cui uno in viso. L’uomo è deceduto in quella che sembrerebbe essere un’esecuzione per un regolamento di conti. Sul posto il Suem che non ha potuto che constatarne il decesso e Polizia locale e Carabinieri che stanno indagando in tutte le direzioni ed ipotesi.