TRISSINO – Omicidio Faggion: Rigon? “Un uomo tranquillo”

Enrico? Un’anima buona. Giancarlo? Un uomo tranquillo. E Trissino? Un paese in cerca di risposte. Un lungo weekend di lutto è passato in paese, dopo il tremendo omicidio-suicidio di venerdì quando Giancarlo Rigon si è armato e ha teso un vero e proprio agguato al giovane Enrico Faggion, colpevole solo d’essere “figlio di un debito” contratto tanti anni fa dalla sua famiglia nei confronti dell’ex orafo sessantenne che, dopo aver ucciso Enrico, si è tolto la vita. Due famiglie distrutte, una fidanzata che non trova pace perché il suo Enrico se n’è andato a pochi giorni dall’altare: Sabrina Cuccurese è trincerata nel suo silenzio, in Basilicata, circondata da parenti e amici che le fanno da scudo, così come la mamma e le sorella di Enrico, a Trissino. Gli amici di sempre ricordano gli ultimi momenti insieme: chi nel lavoro, dove era ben voluto da tutti, chi nel basket, grande passione sportiva di Enrico, chi nella vita di coppia, perchè giusto due settimane fa Enrico e Sabrina avevano festeggiato il loro addio al nubilato e celibato insieme, a Bergamo. Anche il parroco ieri ha preso la parola durante la messa: don Mozzo ha chiesto un minuto di silenzio a tutti i fedeli all’inizio della celebrazione, per pregare per le “due vittime, per questi due lutti molto gravi”. In effetti da quello che traspare da tutte le descrizioni su Faggion e Rigon, entrambi i compaesani erano stimati, buoni e miti. Il debito, peraltro, era un affare di tredici anni fa quindi un evento veramente lontano nel tempo e per il quale lo stesso Faggion non era stato direttamente responsabile. Anche se, nelle ultime ore, un parente di Rigon ha raccontato agli inquirenti che stanno indagando sul caso, che l’ex orafo avrebbe sofferto anni fa di depressione e che il male oscuro era tornato a bussare alla sua porta negli ultimi mesi. Un’ipotesi ancora tutta da verificare, ma che potrebbe aiutare a trovare un perchè su questa, per ora, inspiegabile tragedia.