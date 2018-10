TRISSINO – Miteni risponde a Greenpeace

In una nota Miteni commenta la manifestazione di Greenpeace di domenica davanti allo stabilimento: “Accogliamo tutte e manifestazioni come espressione democratica. Dobbiamo stigmatizzare il comportamento di chi ha lanciato oggetti pesanti all’interno dello stabilimento mettendo a rischio l’incolumità dei lavoratori. Vogliamo ricordare che gli scarichi di Miteni da molto tempo rispettano i limiti indicati per le acque potabili; non si capisce quindi il senso di una manifestazione davanti ad una azienda che non sta avendo alcun tipo di emissione nociva e sta pulendo la falda sottostante”.