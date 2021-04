TRISSINO – Infiltrazioni nel centro vaccini: botta e risposta

La segnalazione è arrivata ieri da un trissinese, Massimo Follesa del Comitato Cittadini Attivi, che ha scritto su facebook: “Sono stato a vaccinarmi e il Pala Sinico è pieno di infiltrazioni.” ha dichiaro M.R., “Certo lavori fatti in tempo record ma… pezzi di pavimento in legno sollevati, macchie di diversi metri quadrati…e poi pareti con gocce che scendono…” ha concluso Antonio all’uscita dal Pala Sinico. Noi siamo andati sul posto ma siamo stati respinti, abbiamo solo potuto constatare che nei pressi dell’uscita dei vaccinati è presente un cartello che segnala acqua sul pavimento e un telo di plastica sopra a dei cartoni per assorbire una pozzanghera provocata dalle gocce che piovevano dal tetto”.

Il video su youtube:

Oggi la risposta ufficiale dall’amministrazione comunale.

“In merito alle dichiarazioni trasmesse oggi tramite comunicato stampa dal rappresentante di Cittadini Attivi Trissino Massimo Follesa -risponde il sindaco Faccio- che ha segnalato infiltrazioni d’acqua dalla copertura del Pala Angelo Sinico nella giornata di ieri a causa della pioggia battente, affermando che “la situazione è preoccupante” e invocando “un ripensamento sulla collocazione di questo centro vaccini”, l’Amministrazione comunale di Trissino replica che le infiltrazioni sono state causate da un problema in un pezzo di guaina della copertura, che la situazione è sotto controllo e che l’imprevisto non ha per nulla ostacolato l’andamento della campagna vaccinale. “Il problema è noto e non ha fermato l’attività del centro vaccini – dichiara il Sindaco Davide Faccio -. Appena le condizioni del tempo lo permetteranno, si provvederà a sistemare la cosa.”