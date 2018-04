TRISSINO – I NoPfas accerchiano la Miteni

Nel Giorno Mondiale della Terra ieri i comitati NoPfas hanno accerchiato la Miteni in una sorta di protesta simbolica e fisica per sensibilizzare sul problema Pfas. Ospiti, associazioni, gruppi, comitati, movimenti da tutta la Regione e da varie parti d’Italia si sono dati appuntamento a partire dalle 11 davanti all’azienda di Trissino per una protesta pacifica ed organizzata. Yael Deckelbaum, definita la Joan Baez dei nostri tempi è arirvata direttamente da Boston, interrompendo la tournée, per partecipare all’accerchiamento I ragazzi delle Scuole Medie del territorio hanno invece presentato una performance teatrale sui PFAS. Presenti poi cori musicali prima e dopo la Santa Messa, musica popolare, volontari degli Alpini e delle grandi associazioni ambientaliste come Greenpeace e Legambiente, oltre a tutti i Movimenti No PFAS.