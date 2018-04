TRISSINO – Accerchiamento Miteni, l’azienda risponde: “No agli slogan, venite in azienda”

Dopo l’accerchiamento di ieri davanti alla Miteni, la risposta dell’azienda non è tardata ad arrivare. Ecco il comunicato stampa dell’azienda sui fatti avvenuti: “Quella di ieri è stata una manifestazione simbolica che non aiuta però a risolvere il problema Pfas, considerato che i dati Arpav del 2017 hanno rivelato che meno dell’1% dei Pfas che esce dagli scarichi industriali della zona appartiene a Miteni. E’ del tutto incomprensibile che alla luce di questo dato si chieda oggi la chiusura di Miteni visto che il suo impatto ambientale è positivo togliendo Pfas dall’ambiente con la pulizia della falda a fronte di scarichi sotto i livelli delle acque potabili: le acque che escono sono più pulite di quelle che entrano. E’ del tutto evidente che chiudere Miteni significherebbe aggravare il problema e non risolverlo. Sono dati oggettivi sui quali c’è un confronto costante con le istituzioni e sul quale più volte abbiamo invitato anche i comitati. Qui rinnoviamo il nostro invito a venire in stabilimento a vedere cosa è stato fatto e quali sono i risultati ottenuti, aiuterebbe a capire meglio come affrontare il problema che non può fermarsi agli slogan e alla protesta contro i simboli, altrimenti non troverà soluzione”.