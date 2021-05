Trissino, a fuoco cumulo d’immondizie abbandonato (video)

Ieri sera, alle 21:30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via San Rocco a Trissino per l’incendio di un cumulo d’immondizie. I pompieri, arrivati da Arzignano con due automezzi, utilizzando la schiuma hanno spento le fiamme appiccate su bancali, batterie, pentole, biciclette. La zona, in precedenza, era il deposito di un insediamento di nomadi. Sul posto anche i carabinieri di Valdagno. Le operazioni sono terminate alle 23 circa.