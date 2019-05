Trionfo Lega, la conferenza stampa di Salvini: “Al lavoro per gli italiani”

«Al lavoro. Per l’Italia e per gli italiani. GRAZIE. Di Cuore», twitta pochi minuti prima di presentarsi ai giornalisti Salvini. E mentre il M5S non rilascia dichiarazioni, lui si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua conferenza stampa post-risultati delle Europee. Ribadisce che il governo va avanti. E ispiega subito: «Non mi interessa il riequilibrio dei poteri interni» al governo ma «ho il mandato» per lavorare in Europa per migliorare la situazione dei lavoratori italiani, dice. E sottolinea alcuni risultati emblematici del Carroccio, come quello di Lampedusa e Riace dove «la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini». «La prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere» è questa, dice Salvini riferendosi al tema immigrazione.

Salvini mette la riduzione della tasse al primo punto delle sue priorità dopo le europee. C’è «il tema delle regole e di vincoli fiscali, una riduzione della pressione fiscale è un dovere, è prevista nel contratto di governo», lavoro per una manovra che abbia «uno choc fiscale positivo», «Tria ha ragione ad essere prudente ma i prossimi mesi saranno i mesi di coraggio e crescita. Io sono pronto», ha aggiunto spiegando che oggi pomeriggio sentirà il vicepremier Luigi di Maio «sul fisco prima di tutto e sulla manovra economica da scrivere con le categorie produttive». E poi: «È in arrivo una lettera della commissione Europea sull’economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati».

Per lui le polemiche con i 5stelle degli ultimi mesi sono chiusi.«Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione».