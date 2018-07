TREVISO – L’imprenditore Miotto scomparso in mare

Esperto sub, scompare in mare e da sabato non si hanno più sue notizie. È accaduto al largo di Cortellazzo sabato pomeriggio. Sono ore drammatiche per Luciano Miotto, già vicepresidente di Confindustria Veneto, sub esperto. Residente a San Donà di Piave, è titolare della Imesa di Cessalto: ha avuto un malore durante un’immersione. I suoi due compagni che in quel momento si trovavano insieme a lui l’hanno visto togliersi una pinna nel tentativo di risalire in barca. Poi, stando alla ricostruzione, è caduto di nuovo tra le acque, sparendo in mare. Mobilitati nelle ricerche i mezzi acquei e aerei di Guardia Costiera, Vigili del fuoco e Finanza.