Treviso, intercettato carico con 30 mila dosi di botulino importate illegalmente

La Guardia di Finanza di Treviso, a seguito di un controllo eseguito al casello autostradale di Venezia Est, ha sequestrato un carico di botulino, importato illegalmente nel territorio italiano. Il medicinale stava venendo trasportato a Napoli dalla Polonia, occultato in un contenitore anonimo, nascosto tra i cinque passeggeri seduti. In totale, i militari hanno quantificato circa 30 mila dosi diverse del medicinale.

I medicinali, tutti prodotti in Corea del Sud, hanno tutti il “Clostridium Botulinum” come principio attivo. Questo viene utilizzato per inibire temporaneamente l’azione dei muscoli mimici del volto, riducendo così la formazione delle rughe d’espressione.

Alla guida del furgone, un 46enne ucraino, che non è riuscito a motivare con un documento di trasporto o di natura commerciale il traffico del medicinale. In totale, i farmaci sequestrati avevano un valore superiore ai 50 mila euro. Il conducente è stato quindi denunciato.

L’illegalità del trasporto della merce è stata confermata dall’Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico dell’A.I.FA., che ha stabilito che i medicinali erano privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia.

Non è la prima volta che un carico del genere era stato intercettato: sempre la Guardia di Finanza di Treviso, all’area di sosta stradale di Roncade, avevano fermato due persone (un 50enne croato e un 35enne italiano) che stavano facendo uno scambio di pacchetti di medicinali. In quel caso erano 1800 confezioni di un farmaco prodotto in India, con principio attivo “Sildenafil”, usato per curare la disfunzione erettile.