Trevigiano in ginocchio: grandine grossa come palle da tennis (FOTO)

Il devastante maltempo annunciato per domani è già arrivato nel trevigiano in serata: grandine, pioggia, fulmini si sono scatenati soprattuto a Cordignano e Fregogna. Grandine grossa come palline da tennis ha fatto danni alle auto. Tre fulmini si sono abbattuti in poco tempo a San Fior, a Colle Umberto e a Godega Sant’Urbano. A San Giacomo di Veglia è straripato il fiume Meschio.

Foto Fonte Facebook gruppo Pedemontana Veneta e Grappa