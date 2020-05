Trentino, incontro ravvicinato tra un orso e un bambino

Tra paura, sangue freddo e adrenalina a mille, un bambino di prima media di nome Alessandro ha avuto un incontro ravvicinato con l’orso riuscendosi a salvare indietreggiando lentamente senza farsi notare dal plantigrado. L’incontro-choc è avvenuto nella zona sopra alla Contra, sopra Malga Pra’ da Giovo (Sporminore) nelle Dolomiti di Brenta in Trentino.

La scena è incredibile, quasi surreale: l’orso spunta dai cespugli di mugo alle spalle di Alessandro che rimane tranquillo come nessun adulto probabilmente riuscirebbe a essere, mentre il tutto viene catturato dall’obiettivo di un telefonino. «Il video è stato girato questa mattina attorno alle 11,30 sopra la malga Nova di Sporminore – dice l’autore del video, Loris Calliari -. Eravamo lì intorno ai pini mughi, l’orso era accucciato, si è alzato quando ha visto il bimbo, io ero poco più sotto». Alessandro «è un amante degli orsi e non vedeva l’ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi: si è allontanato pian pianino e io sono riuscito a fare il video».

Il bambino si era avvantaggiato di qualche metro rispetto al gruppo formato da persone adulte quando tra la boscaglia è spuntato l’orso che ad un certo punto si è alzato in piedi. Il ragazzino è indietreggiato fino a quando l’animale si è allontanato velocemente, forse spaventato dalla presenza di persone. Nel video fatto da una persona adulta si vede l’episodio e la sua voce che cercava di rassicurare Alessandro. In Trentino, soprattutto nella zona del Brenta, ci sono tra gli 80 e i 90 orsi.