TRENTINO – Due 26enni vicentini bloccati in cordata salvati dal Soccorso Alpino

I Tecnici dell’Area Operativa Meridionale del Soccorso Alpino Trentino sono stati allertati ieri alle 18:30 per prestare soccorso ad una cordata composta da due ragazzi vicentini di 26 anni impossibilitati nel proseguire e concludere la via Teresa sulle Placche Zebrate, famosa parete di arrampicata nel Comune di Dro (Tn).

I due ragazzi si trovavano all’ultimo tiro della via quando sono stati sorpresi dal buio. Impossibilitati a proseguire con sicurezza hanno chiamato la Centrale unica per le emergenze 112 e immediatamente è stata inviata sul posto una squadra di tecnici del Soccorso alpino trentino. Grazie all’intervento della fotoelettrica dei Vigili del fuoco di Dro (Tn) è stata illuminata l’area e i tecnici del Soccorso alpino trentino sono potuti intervenire raggiungendo l’arrivo della via e calandosi dall’alto. Gli arrampicatori, fortunatamente incolumi, hanno concluso la via in autonomia e sono stati poi accompagnati alla base della parete.