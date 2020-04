Tre veronesi a Vicenza, in auto e con della droga: denunciati

Lunedì pomeriggio una volante è intervenuta per un presunto furto in via Vannoni: 3 individui a bordo di un’auto sono scappati alla vista della volante. Fermati vicino al luogo del furto, i tre veronesi C.A. 26 anni, F.G. 35 anni, S.M. 37 anni aveva a bordo, trovata sotto il sedile, una pallina di eroina. I 3 sono stati denunciati per aver violato il decreto legge di contenimento del coronavirus e F.G. anche per detenzione di sostanza stupefacente.