Tre veicoli si scontrano: un ferito

Stamane alle 08,30 circa una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio interveniva all’incrocio presente tra le vie della Potara e da L. Da Vinci di Schio, per il rilievo di un sinistro stradale che ha visto coinvolti tre veicoli e con la presenza di una persona ferita.

Una Fiat Panda, proveniente dal lato Schio centro e diretta verso Poleo, stava percorrendo via L. Da Vinci e, per cause in corso d’accertamento, ha urtato con la ruota anteriore destra contro lo spigolo del marciapiede. Ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato verso la sua sinistra andando ad urtare contro la fiancata destra di un’autovettura Ford, arrestatasi al semaforo ivi presente nell’attesa della luce verde.

Dopo l’urto la Fiat Panda continuava la propria corsa andando ad urtare prima contro un’aiuola spartitraffico e quindi contro un’autovettura VW Golf presente su via della Potara (lato opposto della carreggiata), che in quel momento stava provenendo da via Rovereto e si era fermata alla linea d’arresto del semaforo in attesa del verde.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, interveniva un’ambulanza del S.U.E.M. nonché 2 carri attrezzi per la rimozione dei veicoli danneggiati. La conducente della Fiat Panda, veniva portata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso, fortunatamente senza gravi lesioni.