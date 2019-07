Tre ragazzi e una ragazza si ‘imboscano’ in hotel prenotando con carta di un giovane ignaro

Avevano ricavato i dati di una carta di credito trovata all’interno di un portafogli trovato al bar Geco in centro a Vicenza e avevano prenotato in tempo zero una camera all’Hotel de la Ville in viale Verona e passare la serata ‘in compagnia’. Quattro giovanissimi, fra cui una ragazza non sapevano che il giovane proprietario della carta si era attivato per rintracciare i soldi, di fatto, rubati dal sui conto.

E’ successo questa notte. Un 23enne residente in città ha chiesto alle 3.20 l’intervento della Polizia proprio all’Hotel de la Ville.

Il giovane era stato in serata al Bar Geco e verso mezzanotte aveva perso il portafogli. Una commessa poco dopo glielo aveva restituito e di primo acchito sembrava non mancasse nulla. Arrivato a casa, colto dal dubbio, ha deciso di controllare il proprio conto online ed ha scoperto che qualcuno, all’1.00, aveva prenotato una camera all’Hotel de la Ville, utilizzando il sito bookin.gom e pagando 132 euro.

Ha quindi chiamato la polizia e si è recato di persona all’Hotel.

Il portiere ha confermato che la prenotazione c’era stata e che il cliente si trovava nella camera 512. La polizia ha quindi bussato alla porta e ha scoperto che nella camera c’erano 4 persone, tre ragazzi di colore, appartenenti alla stessa famiglia e una 18enne vicentina di Caldogno.

La prenotazione era stata fatta da O.B., 19enne residente a Vicenza, con cittadinanza italiana ma originario del Burkina Faso. Sia lui, sia i suoi familiari, tutti giovanissimi, con età compresa fra i 19 e i 22 anni sono arcinoti alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio e contro il patrimonio.

Il 19enne che ha prenotato, una volta passato il portiere, aveva aperto una porta di sicurezza e fatto entrare gli altri tre. Tutti hanno dichiarato che è per loro usanza finire la serata in albergo.

O.B. è statodenunciato per indebito utilizzo della carta di credito