Tre nomadi tentano furto in abitazione: arrestati (uno si finge minorenne)

Nel pomeriggio di sabato è arrivata una chiamata ai carabinieri di Bassano da parte di un privato cittadino, il quale riferiva che alcuni individui sospetti stavano forzando il cancello di un’abitazione di via Bombardini di Bassano del Grappa. Diramato l’allarme i malviventi, sentendo che le forze dell’ordine stavano arrivando, hanno desistito proprio mentre stavano per aver accesso alla casa da una grata appena scardinata.

Ne è conseguita una fuga rocambolesca verso Prato Santa Caterina, dove i malviventi tentano dapprima di mescolarsi alla folla e quindi di nascondersi all’interno del giardino di un’abitazione di via Santo Stefano, ove fanno ingresso scavalcando la recinzione perimetrale.

Ma la manovra evasiva non sfugge ai Carabinieri della Radiomobile che sono entrati ed hanno bloccato i tre: il 19enne J.L.di Cologno al Serio, il 22enne P.E. nomade croato residente a Baranzate e il serbo J.D. , dichiaratosi 16enne ma riscontrato maggiorenne con radiografia della mano, essendo senza documenti, in Italia senza fissa dimora.

I tre, incensurati, sono stati quindi portati al Comando Compagnia Carabinieri di Bassano con la collaborazione di una volante del Commissariato e di una pattuglia della Polizia Locale per gli accertamenti del caso e per essere dichiarati in stato di arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Gli arrestati sono stati associati alle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa sino a ieri, quando sono stati tradotti in Tribunale per il rito direttissimo. La precisione dell’attività dei Carabinieri ha costretto i tre al patteggiamento, ammettendo le proprie colpe: sono stati pertanto condannati ad un anno di reclusione e 200 euro di multa, con scarcerazione e sospensione condizionale della pena poiché incensurati.