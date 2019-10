Tre mucche “a passeggio” in galleria a Schio

Tre mucche a spasso in galleria, incuranti dei rischi per loro e per gli automobilisti. E’ successo la scorsa notte agli automobilisti in transito a Schio, nel tunnel prima del traforo che porta a Valdagno. A darne resoconto con tanto di foto il gruppo Facebook “Sei di Schio se…”: l’avvistamento ha fatto subito il giro del web, con relativi commenti e like. I Carabinieri, prontamente avvisati, sono riusciti a risalire all’ignaro malgaro e le tre mucche sono state riportate in stalla.